Медведев оценил арест Медведчука на Украине

https://static.news.ru/photo/d22e2890-f772-11e9-a78d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Попыткой уничтожить политика, который не боится жёстко критиковать власть Украины и выступает за отношения с Россией, назвал преследование лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его слова опубликованы на сайте партии «Единая Россия».

По мнению Медведева, украинский политик неугоден не только Киеву, но и Западу, который своим молчанием «игнорирует издевательства над законом и справедливостью». Политик считает , что власти Украины готовы вести травлю своих оппонентов любыми, даже самыми абсурдными способами.

Казалось, в чём ещё можно было обвинить лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука после того, как собственная страна ввела против него санкции? Санкции абсолютно незаконные с точки зрения международного права. Но если есть настойчивое, вызванное маниакальным стремлением правящего режима сохраниться у власти, то придумать очередной дурацкий повод всегда можно. Благо есть неплохой опыт подготовки стендап-номеров, — заявил Медведев.

Ранее стало известно, что суд отправил Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных интересов в Крыму. Правоохранители заявили, что Медведчук стал фигурантом трёх эпизодов. Согласно первому, он с марта 2015 года незаконно передавал информацию о полезных ископаемых в Крыму. Речь в том числе идёт об одном газовом месторождении. По второму эпизоду — якобы политик раскрыл секретную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ. По данным СБУ, согласно третьему эпизоду, Козак и Медведчук планировали вербовать украинцев, уезжающих на учёбу или заработки в Россию, для распространения через них российской пропаганды.