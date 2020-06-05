Медведев назвал «чушью» слова главы СНБО о развале России

https://static.news.ru/photo/f2b45b3a-a734-11ea-8bf7-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о скором развале России. Он порекомендовал украинским политикам думать о сохранении своей страны.

Не стоит обращать внимание на всякие глупости, которые раздаются на Украине по поводу нашей страны. Даже если эта антироссийская чушь озвучивается странным существом с русской фамилией из украинского совбеза, — цитирует политика РИА Новости.

В Киеве уже неоднократно предрекали России различные беды и катаклизмы. Так, замминистра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что РФ в ближайшие пять-семь лет ожидает развал по экономическим причинам. Бывший посол Украины в США Юрий Щербак предсказывал России военные конфликты с Белоруссией и Казахстаном.

Как ранее писал NEWS.ru, украинский посол в Сербии Александр Александрович призывал изолировать РФ путём введения персональных экономических санкций, обвала цен на нефть, запрета на продажу высоких технологий. По его словам, развал России должен стать стратегической политикой международного сообщества.