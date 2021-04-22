Медведев дал совет Белому дому по налаживанию диалога с Кремлём

https://static.news.ru/photo/a2c07fd0-a3e8-11eb-a266-96000091f725_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: scrf.gov.ru

Власти США могут использовать телефон не только для прямой связи с Москвой, но и как возможность для откровенного диалога. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в статье, подготовленной для РИА Новости.

Политик считает , что в Вашингтоне могут погасить сегодняшнее противостояние с Кремлём, если научатся слышать собеседника, понимать его логику и аргументы.

Что поможет гасить проблемы, когда ситуация накалена до предела? <...> Прямая связь. Это не просто телефон, по которому можно дозвониться, а возможность говорить откровенно и, что ещё важнее, слышать своего собеседника. И понять его логику и аргументы, — подчеркнул Медведев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в той же статье зампред Совбеза отнёс нынешние отношения России и США к эпохе холодной войны. При этом санкции и конфликтное противоборство ведут к «перманентной нестабильности» в мире, считает Медведев.