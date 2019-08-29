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Итоговое решение по судьбе осуждённого в России Олега Сенцова ещё не принято, рассказал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Фигуранта признали виновным в подготовке теракта.

Политик добавил, что не владеет информацией по поводу возможного обмена заключёнными между РФ и Незалежной, передаёт телеканал « 112. Украина ».

Этим вопросом (обмена заключёнными — ред.) занимается официальная власть сегодня, президент Украины господин Зеленский и его команда. Я знаю о том, что переговоры ведутся, но окончательного варианта ещё нет, — пояснил Медведчук.

29 августа в Сети появилась информация о том, что осуждённый на 20 лет Олег Сенцов переведён из колонии в Лабытнанги в Москву. Однако защита режиссёра какой-либо информацией о его доставке в следственный изолятор «Лефортово» в Москве пока не располагает.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Сенцов включён в списки на обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Такое предположение было сделано после освобождения из-под стражи главы информационного портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Однако, как писал News.ru, часть общественников считают, что проводить параллели между этими делами нельзя. Так, например, заявил лидер движения"Сильная Россия" Антон Цветков, писал News.ru.