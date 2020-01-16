https://static.news.ru/photo/8eeee9c0-3863-11ea-88de-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работу над конституционными законами для обеспечения реализации предложений президента РФ завершат до конца весенней сессии, заявила корреспонденту NEWS.ru спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она добавила, что в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон вошли пять представителей верхней палаты парламента.

По её словам, одновременно начались консультации с администрацией президента, Верховным судом и Генпрокуратурой по отработке всех вопросов, чтобы после принятия всего пакета конституционных законов Совет Федерации оперативно смог внести все необходимые изменения в регламент палаты.

Это трудная работа, требующая большого внимания. Сегодня говорить по датам рано, как пойдёт. Но мы настроены до конца весенней сессии всю работу завершить, — заявила Матвиенко.

Спикер отметила, что несмотря на то, что в действующем законодательстве нет прямой необходимости проведения референдума по предлагаемым поправкам, всероссийское голосование «поставит окончательную точку» по этому вопросу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Матвиенко положительно охарактеризовала нового премьер-министра Михаила Мишустина.

По её словам, чиновник не только наладил эффективный сбор налогов. Это многопрофильный специалист, менеджер, понимающий и чувствующий сильные и слабые места экономики.