Работу над конституционными законами для обеспечения реализации предложений президента РФ завершат до конца весенней сессии, заявила корреспонденту NEWS.ru спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она добавила, что в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон вошли пять представителей верхней палаты парламента.
По её словам, одновременно начались консультации с администрацией президента, Верховным судом и Генпрокуратурой по отработке всех вопросов, чтобы после принятия всего пакета конституционных законов Совет Федерации оперативно смог внести все необходимые изменения в регламент палаты.
Это трудная работа, требующая большого внимания. Сегодня говорить по датам рано, как пойдёт. Но мы настроены до конца весенней сессии всю работу завершить, — заявила Матвиенко.
Спикер отметила, что несмотря на то, что в действующем законодательстве нет прямой необходимости проведения референдума по предлагаемым поправкам, всероссийское голосование «поставит окончательную точку» по этому вопросу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Матвиенко положительно охарактеризовала нового премьер-министра Михаила Мишустина.
По её словам, чиновник не только наладил эффективный сбор налогов. Это многопрофильный специалист, менеджер, понимающий и чувствующий сильные и слабые места экономики.
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