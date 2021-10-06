Машков отказался от думского мандата «Единой России»

Актёр Владимир Машков отказался от депутатского мандата, который достался ему по итогам выборов. Центризбирком России на заседании в среду планирует передать его мандат директору Государственного музея А. С. Пушкина Евгению Богатырёву, сообщает «Российская газета».

Также стало известно, что избранные депутаты Кузьма Алдаров и Сергей Грачёв отказались от мандатов единороссов. Кандидаты из партийного списка Мария Василькова и Владимир Ильиных получат их мандаты.

Машков баллотировался от партии «Единая Россия» и открывал партийное мероприятие 19 сентября, посвящённое итогам выборов. Худрук Московского театра Олега Табакова отказался от места в Думе.

Известно, что ЦИК на заседании в понедельник, 4 октября, передала актёру думский мандат, который достался ему от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной.

Ранее сообщалось, что Машков оценил свой актёрский уровень. Он признался NEWS.ru, что считает себя артистом среднего, а не выдающегося таланта, и объяснил, почему даже рад этому. Приведя в пример Армена Джигарханяна, Машков отметил, что жизни большинства великих людей заканчиваются трагически. Худрук Московского театра Табакова надеется «проскочить», как он выразился, подобный финал.