Владимир Машков: я средний артист и рад этому. Не хочу закончить трагически

Народный артист России Владимир Машков оценил свой актёрский уровень. Он признался NEWS.ru, что считает себя артистом среднего, а не выдающегося таланта, и объяснил, почему даже рад этому. Приведя в пример Армена Джигарханяна, Машков отметил, что жизни большинства великих людей заканчиваются трагически. Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова надеется «проскочить», как он выразился, подобный финал.

Владимир Машков возглавил «Табакерку» в 2018 году после смерти Олега Табакова, а в 2019-м заявил об уходе из кино. На Машкова легла ответственность не только за театр, который носит имя мастера, но и за действующее при театре училище для молодых талантов. Учеников-самородков, приезжавших со всей страны, Олег Табаков отбирал лично.

Олег Павлович поддерживал стипендией, помогал приобрести квартиры в Москве, то есть оказывал огромную помощь не только в обучении профессии, но и элементарно бытовую, — рассказал NEWS.ru актёр Вячеслав Чепурченко, начинавший карьеру в столице как раз с лёгкой руки Табакова.

На днях стало известно, что Владимир Машков и Сергей Газаров, назначенный художественным руководителем театра Армена Джигарханяна после смерти актёра, договорились о сотрудничестве. Машков будет предлагать руководству «Прогресс Сцены Армена Джигарханяна» (новое название театра) задействовать в спектаклях талантливых молодых артистов из училища. В этом году Газаров уже принял на работу несколько учеников.

Мы взяли к себе 10 ребят. Все интересные, талантливые. С ними мы сейчас ставим один из премьерных спектаклей нового сезона. Жизнь продолжается. Я уверен, что Армен Борисович одобрил бы происходящие в его театре перемены, — заявил NEWS.ru худрук «Прогресс Сцены».

Владимир Машков, в свою очередь, выразил сожаление, что судьба оказалась слишком жестока к Армену Джигарханяну. На закате жизни народный артист СССР оказался втянут в скандал с участием его последней жены Виталины Цымбалюк-Романовской. Личную жизнь Джигарханяна обсуждали в эфире многочисленных телевизионных ток-шоу. Сам актёр в последние годы тяжело болел и скончался в больнице, не желая никого видеть.

Большой актёр, к сожалению (перечитайте биографии великих), — это всегда огромная трагедия в конце жизни, — с горечью отметил в беседе с NEWS.ru Владимир Машков.

Он добавил, что не считает себя великим артистом, и объяснил, почему даже рад этому.