«Он спал здесь на раскладушке»: в кабинете Джигарханяна откроют музей

Выяснилась судьба кабинета Армена Джигарханяна (1935--2020), находящегося в театре, которым руководил актёр. Артист считал театр делом всей своей жизни и нередко ночевал на рабочем месте, специально для него в кабинете поставили раскладушку. Пиар-директор театра Ксения Великина рассказала NEWS.ru, что новый руководитель театра Сергей Газаров принял решение отремонтировать кабинет Джигарханяна и открыть в нём музей.

Сотрудники театра, работавшие при Джигарханяне, вспоминают: кабинет был для него не вторым домом, а первым. По их словам, Армен Борисович приходил в театр раньше всех и уходил позже всех.

А иногда не уходил, ночевал прямо в кабинете, у него там стояла раскладушка. Театр был его созданием, его детищем, любовью всей его жизни, — рассказала Маргарита Черес, бывший костюмер Джигарханяна, которого сотрудники с теплотой называли Дед.

В конце года в театре, который после смерти Армена Джигарханяна возглавил актёр и режиссёр Сергей Газаров, начнётся ремонт. Уже есть проект фасада здания, а также зрительного зала и фойе в современном стиле лофт.

Кабинет Армена Борисовича также будет отремонтирован. Сейчас он стоит пустой, никто не занял и не займёт его, там будет открыт музей Джигарханяна: фотографии, афиши спектаклей разных лет, любимые книги и памятные вещи. Можно будет прийти, вспомнить по-настоящему великого артиста, — рассказала пиар-директор театра Ксения Великина.

Театр ждут и другие нововведения. Даже называться он теперь будет по-другому: «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна». Будет обновлён репертуар. По словам художественного руководителя Сергея Газарова, в репертуарной политике важно сохранить золотую середину: оставаться интересными для театралов среднего и старшего поколения и вместе с тем привлекать молодёжь.

Существует мнение, будто театр интересен исключительно возрастной аудитории. Я не согласен. Считаю так: если в зале 30--35% молодых зрителей, а остальные постарше — это успех. Мы будем активно развивать работу с молодёжью, — пообещал Газаров.

Тем более что у театра Джигарханяна, точнее, теперь у «Прогресс Сцены», очень удачное месторасположение: недалеко МГУ и ряд других вузов.

Очень хочется, чтобы наш театр стал знаковым местом для студенческой аудитории: комфортным, уютным, — поделился своей мечтой художественный руководитель.

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