Машков решил возродить в «Табакерке» худсовет

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков объявил на 36-м сборе труппы в «Табакерке» о возрождении художественного совета. В него вошли мэтры театра, ученики Табакова — Сергей Угрюмов, Сергей Беляев, Виталий Егоров и Алёна Лаптева, передаёт «МК».

Худсоветы, в СССР существовавшие буквально в каждом театре, в период перестройки были упразднены как изжившая себя структура. Однако, судя по всему, Машков решил пересмотреть существующее положение дел в театральной среде.

Отметим, что сегодня художественные советы существуют всего в нескольких столичных театрах — в Малом театре и Ленкоме.

В Советском Союзе эта группа деятелей культуры занималась рассмотрением художественного произведения любого жанра на предмет установления его художественной ценности и соответствия идеологическим нормам. То есть именно худсовет решал: допускать произведение к массовому зрителю или нет.

Некоторые авторы называли худсовет одним из видов цензуры в СССР.

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