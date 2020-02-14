https://static.news.ru/photo/eb6cf59e-4fe1-11ea-83cc-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Антироссийские санкции не принесли пользы ни Европе, ни Москве, считает глава Франции Эммануэль Макрон. По его словам, нельзя блокировать или игнорировать Кремль.

Он добавил, что существуют «замороженные конфликты» в области кибербезопасности, определённое недоверие и экономическое давление на РФ, однако они «абсолютно ничего не изменили в РФ».

Я не предлагаю их (санкции. — NEWS.ru) снять, я только констатирую. Наши санкции и контрсанкции стоят нам, европейцам, так же дорого, как и для России — для результата, который не является слишком позитивным, — цитирует политика РИА Новости на Мюнхенской конференции по безопасности.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия стала одной из тех стран, которые действуют по принципам, противоположным тем, что приняты на Западе. По его словам, РФ занимается дезинформацией, пытаясь натравить граждан Европы и Америки друг на друга.

В пример он привёл «агрессивные действия» в отношении Грузии и Украины, а также присоединение Крыма. Помимо этого, отметил он, РФ «требует феодальной верности» от ряда азиатских стран. Несмотря на это, подчеркнул политик, Запад одерживает верх, а «свобода и демократия побеждают».

Помимо этого, как писал NEWS.ru, Помпео призвал не «хоронить» трансатлантический альянс. Он заверил, что заявления о том, что Соединённые Штаты отказываются от сотрудничества с Европой, не соответствуют действительности.