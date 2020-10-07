Лукашенко обсудил с Путиным полное открытие границ

https://static.news.ru/photo/b857e07c-088e-11eb-81f4-fa163e074e61_660.jpg Самолет авиакомпании «Белавиа» Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Они обсудили полное открытие границ между государствами.

Политики договорились поручить правительствам отработать этот вопрос.

Основным вопросом обсуждения двусторонней повестки стало полное открытие границ между Беларусью и Россией. Главы государств договорились поручить правительствам отработать эти вопросы, разобравшись в ситуации, — рассказали в пресс-службе белорусского главы.

Также они говорили о конфликте в Нагорном Карабахе, распространении коронавируса и ситуации в обеих странах на фоне мирового кризиса. Кроме того, Лукашенко поздравил Путина с днём рождения, передаёт БелТА.

Ранее NEWS.ru писал, что первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения.

7 октября главе государства исполнилось 68 лет.