Лидеры G20 встретятся в ноябре виртуально

https://static.news.ru/photo/a4e68250-0118-11eb-9be7-fa163e074e61_660.jpg Фото: G20 Saudi Arabia/XinHua/Global Look Press

Саммит лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) под председательством Саудовской Аравии состоится 21–22 ноября в онлайн-формате. Встреча будет посвящена «защите жизней» и восстановлению экономического роста, борьбе с «уязвимостями», которые выявились за время пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте G20.

Саммит также уделит большое внимание стимулированию международных действий по реализации возможностей XXI века для всех при помощи расширения прав и возможностей людей и защиты нашей планеты, используя при этом потенциал инноваций для формирования новых горизонтов, — говорится в сообщении группы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Саудовская Аравия добивается переноса саммита «Большой двадцатки» из-за внутренних проблем. Такие доводы у арабских наблюдателей вызвали сообщения в западных СМИ, согласно которым Эр-Рияд инициировал переговоры с Римом, чья очередь председательствовать в G20 настаёт в декабре, о необходимости отсрочки в организации осенней встречи на высшем уровне.