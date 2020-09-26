Лидеры G20 встретятся в ноябре виртуально

Саммит лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) под председательством Саудовской Аравии состоится 21–22 ноября в онлайн-формате. Встреча будет посвящена «защите жизней» и восстановлению экономического роста, борьбе с «уязвимостями», которые выявились за время пандемии коронавируса.
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Саммит также уделит большое внимание стимулированию международных действий по реализации возможностей XXI века для всех при помощи расширения прав и возможностей людей и защиты нашей планеты, используя при этом потенциал инноваций для формирования новых горизонтов, — говорится в сообщении группы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Саудовская Аравия добивается переноса саммита «Большой двадцатки» из-за внутренних проблем. Такие доводы у арабских наблюдателей вызвали сообщения в западных СМИ, согласно которым Эр-Рияд инициировал переговоры с Римом, чья очередь председательствовать в G20 настаёт в декабре, о необходимости отсрочки в организации осенней встречи на высшем уровне.
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