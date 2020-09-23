Саудовская Аравия хочет отсрочки G20 из-за внутренней угрозы

Саудовская Аравия добивается переноса саммита «Большой двадцатки», который должен пройти в ноябре этого года на территории королевства, из-за внутренних проблем. Такие доводы у арабских наблюдателей вызвали сообщения в западных СМИ, согласно которым Эр-Рияд инициировал переговоры с Римом, чья очередь председательствовать в G20 настаёт в декабре, о необходимости отсрочки в организации осенней встречи на высшем уровне.

Арабские наблюдатели считают , что принимать сейчас у себя саммит «двадцатки» Саудовской Аравии невыгодно из-за больших репутационных издержек, которые королевство понесло в последние годы. Это и расправа над диссидентами, и использование приобретённого на Западе оружия для ведения необоснованных вооружённых конфликтов, и самовольное перенасыщение рынков дешёвой нефтью. Это в итоге стало шоком не только для экономик стран Персидского залива, но и для американской нефтяной отрасли.

Повод говорить о намерениях королевства отсрочить саммит «двадцатки» дал материал агентства Bloomberg, в котором на основе беседы с двумя неназванными саудовскими чиновниками сообщалось о неофициальной просьбе королевства к властям Италии задержать переход к ней председательства. Один из высокопоставленных представителей королевства рассказал журналистам, что итальянское правительство проявляет гибкость и может согласиться на перенос саммита на декабрь.

XinHua/Global Look Press

Два высокопоставленных чиновника, с которыми удалось поговорить агентству, утверждают, что сейчас саудовские власти сталкиваются с внутренними организационными проблемами. Например, с доставкой гостей в страну. В связи с этим последствия распространения коронавируса нового типа служат официальной причиной возможной отсрочки мероприятия.

По словам собеседников Bloomberg, дополнительного месяца может быть недостаточно, чтобы прояснить проблемы в сфере общественного здравоохранения Саудовской Аравии, и они скептически рассматривают проведение очного саммита в принципе. Один из дипломатов, который отслеживает дискуссию вокруг сроков проведения встречи «Большой двадцатки», обратил внимание Bloomberg на то, что организация мероприятия на высшем уровне в Эр-Рияде «столкнулась с дополнительными проблемами за пределами пандемии». Какие это могут быть сложности, в материале агентства не уточняется.

Однако подобные формулировки заставляют задуматься о вероятном возникновении новых внутренних трудностей в королевстве, которому в связи с крайне репрессивной политикой молодого наследного принца Мухаммеда бен Салмана неоднократно предрекали дворцовый переворот. Масла в огонь подливают и действия внешней саудовской оппозиции. Накануне группа диссидентов объявила о создании оппозиционной политической силы в изгнании — Партии Национальной ассамблеи (NAAS). Своей целью активисты и интеллектуалы, проживающие за рубежом, декларируют появление демократической формы правления в Саудовской Аравии.