https://static.news.ru/photo/330fc39e-d5c7-11e9-99f1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина характеризуется беспрецедентным в истории двусторонних отношений уровнем взаимной поддержки.

По его словам, в двусторонних отношениях присутствуют всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие. Он также напомнил, что в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ в июне лидеры двух государств объявили о вступлении отношений в новую эпоху, в которой будет больше поддержки, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.