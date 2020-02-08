https://static.news.ru/photo/f497e076-4b94-11ea-bab0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Барак Обама с жёнами Фото: CNP/AdMedia/GlobalLookPress

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о том, что бывший американский лидер США Барак Обама оставил президенту США Дональду Трампу «отвратительное наследство» в отношениях между американской стороной и Россией. Информация следует из интервью главы МИД «Российской газете».

Он привёл в пример случай, когда Барак Обама обиделся за то, что Россия предоставила убежище Эдварду Сноудену. Как отмечает Сергей Лавров, экс-президент США имел привычку «ставить личное над государственным». Министр поясняет, что тогда готовился к подписанию документ о стратегической стабильности и Барак Обама пропустил встречу с подписанием документа из-за личных интересов.

Такая манера ставить личное над государственным у него всё-таки проявлялась. Так же, как она проявилась, когда в декабре 2016 года, уже уходя с поста президента, он «хлопнул дверью», отняв российскую дипсобственность, выгнав дипломатов и тем самым оставив Трампу отвратительное наследство в отношениях с Россией, что до сих пор в известной степени сказывается, — заявил Сергей Лавров.

Как писал NEWS.ru ранее, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о том, что Россия ждёт от американской стороны ответа о недопустимости ядерной войны. Он пояснил, что Россия выступила за то, чтобы повторить заявление бывших лидеров СССР и США Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана о невозможности ядерной войны.