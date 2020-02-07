Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о том, что Россия ждёт от американской стороны ответа о недопустимости ядерной войны. Об этом
Мы делаем всё, чтобы великие державы, в том числе Россия и Соединённые Штаты, осознали свою ответственность за недопущение глобального конфликта <...> Предложение находится на столе, Соединённые Штаты нам обещают вскоре дать ответ. Будем надеяться, что он будет позитивным, — объяснил Сергей Лавров.
Он добавил, что в 2018 году российская сторона выступила за то, чтобы повторить заявление бывших лидеров СССР и США Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана о невозможности ядерной войны, так как там нет «победителей» и её «невозможно выиграть».
Как писал NEWS.ru ранее, глава МИД РФ сообщил о том, что Россия и Мексика разделяют мнение по регулированию ситуации в Венесуэле. Стороны считают, что обстановку в Венесуэле может наладить диалог между властями и оппозицией.
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