https://static.news.ru/photo/0ca534dc-493a-11ea-a1b2-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/GlobalLookPress

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о том, что Россия ждёт от американской стороны ответа о недопустимости ядерной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Мы делаем всё, чтобы великие державы, в том числе Россия и Соединённые Штаты, осознали свою ответственность за недопущение глобального конфликта <...> Предложение находится на столе, Соединённые Штаты нам обещают вскоре дать ответ. Будем надеяться, что он будет позитивным, — объяснил Сергей Лавров.

Он добавил, что в 2018 году российская сторона выступила за то, чтобы повторить заявление бывших лидеров СССР и США Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана о невозможности ядерной войны, так как там нет «победителей» и её «невозможно выиграть».

Как писал NEWS.ru ранее, глава МИД РФ сообщил о том, что Россия и Мексика разделяют мнение по регулированию ситуации в Венесуэле. Стороны считают, что обстановку в Венесуэле может наладить диалог между властями и оппозицией.