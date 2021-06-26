Лавров сравнил западный миропорядок с «лихими девяностыми»

С эпохой «лихих 90-х» сравнил западную концепцию «миропорядка, основанного на правилах» сравнил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Свои взгляды он изложил в материале, опубликованном газетой «Коммерсант».

Лавров отметил , в частности, что прошедшие в июне саммиты НАТО и G7 готовились таким образом, что не остаётся никаких сомнений: Запад хотел дать понять, что он как никогда един и будет делать в международных делах то, что считает правильным, заставляя других — в первую очередь, РФ и Китай — следовать заданному курсу.

В итоговых документах обоих саммитов закреплено продвижение концепции «миропорядка, основанного на правилах» — в противовес принципам международного права, закреплённым в Уставе ООН.

При этом Лавров подчеркнул, что Запад тщательно уходит от расшифровки своих правил, а также от вопросов об их необходимости

«Прелесть» западных «правил» — именно в отсутствии конкретики: как только кто-то поступает вопреки воле Запада, тот мгновенно голословно заявляет о «нарушении правил». <...> То есть чем меньше конкретики, тем больше развязаны руки для произвола — в интересах сдерживания конкурентов нечистоплотными методами. В России «лихих» 1990-х это называлось «действовать по понятиям», — отметил Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Европа стала «подпевать» Байдену после его встречи с Путиным.