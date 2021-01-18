Лавров считает, что ЕСПЧ способен помочь в защите журналистов в Латвии

https://static.news.ru/photo/4c21f9fe-5976-11eb-8939-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) может рассматривать жалобы в связи с положением российских журналистов в странах Запада. Министр высказался по ситуации с изданием Sputnik в Латвии.

По его словам, неправительственные организации имеют право обращаться в суды, а в случае отказа подавать иски в Европейский суд по правам человека, который пару раз касался темы СМИ. Лавров подчеркнул, что раньше таких прецедентов не было.

Но недавно такие прецеденты были созданы в отношении тех упрёков, которые высказывались с Запада в адрес российских СМИ, поэтому ЕСПЧ теперь уже должен посмотреть на ситуацию, которая даже уже не подлежит какому-то двойному толкованию, она настолько очевидная, что я не думаю, что суд должен долго рассматривать прежде, чем вердикт будет вынесен, — цитирует министра РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что Москва подключила юристов-международников, а также будет задействовать Фонд защиты прав соотечественников, который был создан в том числе для помощи журналистам.

Ранее русскоязычным журналистам, проживающим в Латвии и работающим на порталы Baltnews и «Sputnik.Латвия» были предъявлены обвинения о нарушении режима санкций Евросоюза по статье 84 уголовного кодекса Латвии. Им грозит денежный штраф или тюремное заключения. У журналистов прошли обыски и взята подписка о невыезде.

МИД РФ назвали произошедшее «карательной акцией» и вопиющим примером попрания свободы СМИ. В ведомстве добавили, что рассчитывают на адекватную оценку событий, произошедших в Латвии, со стороны ЕС, писал NEWS.ru.