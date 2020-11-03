Лавров: РФ не завышает планку ожиданий от работы с новым президентом США

https://static.news.ru/photo/de629482-1de3-11eb-b80e-fa163e074e61_660.jpg Фото: 0001561/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

Россия готова выстраивать конструктивное сотрудничество с любым победителем выборов на пост президента Соединённых Штатов, однако у Москвы нет завышенных ожиданий от взаимодействия с Вашингтоном, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Россия с уважением воспримет любой выбор американского народа и готова к выстраиванию конструктивного сотрудничества с победителем в соревновании за Белый дом вне зависимости от его партийной принадлежности. Однако принимая во внимание складывающиеся обстоятельства, мы реалистично оцениваем перспективы двустороннего взаимодействия и не завышаем планку ожиданий, — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что не хочет давать развёрнутые комментарии по избирательному процессу в США, так как Россию и без того часто обвиняют во вмешательстве во внутренние дела.

К сожалению, приходится признать, что диалог с Россией по-прежнему остаётся в заложниках у американской внутриполитической борьбы, которая по традиции оказывает существенное влияние и на предвыборную риторику кандидатов в президенты, и на практические действия руководства США на мировой арене, — сказал он в интервью изданию «Коммерсант».

59-е выборы президента США проходят 3 ноября 2020 года. Действующий президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден вели активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвинял своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминал о сомнительных политических решениях Трампа.

Как писал NEWS.ru, Байден опережает Трампа по популярности на 10 процентных пунктов. Политик сумел склонить на свою сторону симпатии избирателей в четырёх ключевых штатах — Пенсильвании, Флориде, Аризоне и Висконсине. При этом Трамп обходит Байдена по результатам последних опросов в нескольких штатах, где ожидается основная борьба на выборах.