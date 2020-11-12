Лавров рассказал об определении статуса Карабаха

https://static.news.ru/photo/10cdaa16-24d7-11eb-9c4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Статус Нагорного Карабаха определят после установления прав всех категорий населения региона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе онлайн-пресс-конференции.

Мы исходим из того, что статус будет определяться в зависимости от того, какие действия мы должны предпринять, чтобы восстановить этноконфессиональное согласие в Нагорном Карабахе, — отметил он.

По его словам, в этом вопросе Москва не ставит «искусственных сроков». Он отметил, что согласие на этой территории сохранялось долгие годы, пока во время при развале СССР не началась война.

Определить статус можно исключительно после того, как будет понятно, какие права будут предоставлены всем тем, кто жил в Нагорном Карабахе и имеет право туда вернуться, и, конечно, тем, кто продолжал всё время находиться на этой территории, — подчеркнул Лавров.

Трансляция выступления главы внешнеполитического ведомства ведётся на сайте МИД.

Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД РФ опроверг отправку турецких миротворцев в Карабах. Он подчеркнул, что военные из Турции будут находиться в мониторинговом центре в Азербайджане и не выезжать за пределы его территории.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.