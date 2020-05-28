Лавров рассказал о запрете на помощь от России для некоторых стран

https://static.news.ru/photo/9634af7c-a08b-11ea-b225-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что союзники некоторых западных стран наложили запрет на принятие помощи от России во время пандемии коронавирусной инфекции.

Министр сообщил, что эти запреты противоречат дипломатическим нормам, «абсурдны» и «унизительны».

Ситуация дошла до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарной помощью и поддержкой, — процитировали Сергея Лаврова на портале KP.RU.

Сергей Лавров не назвал страны, в которых действует запрет, но сообщил, что это «некоторые страны Европы и члены НАТО».

Даже в тех условиях, когда глобальный вызов, кажется, должен был сплотить всех и заставить хотя бы на какое-то время забыть о противоречиях, здесь вновь возникают хищнические подходы. оказывается, что не все представители мирового сообщества могут удержаться от соблазна действовать по принципу «каждый за себя», — процитировали главу МИД на портале.

Как писал NEWS.ru ранее, Сергей Лавров опроверг наличие запретов на военное сотрудничество с Белоруссией и Китаем. Он отметил, что Россия и Белоруссия — союзники.