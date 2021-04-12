Лавров рассказал о главной проблеме США

https://static.news.ru/photo/a13a7836-9bc9-11eb-983a-96000091f725_660.jpg Фото: JONATHAN ERNST/Reuters

Основная проблема США заключается в том, что они не в состоянии отказаться от «ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью иранскому агентству Irna.

Сегодня всем очевидно, что такая политика абсолютно контрпродуктивна. Тем более что на наших глазах набирает силу объективный процесс формирования более справедливого, демократичного и поэтому более устойчивого многополярного мироустройства, — приводит агентство слова министра.

Он напомнил, что Вашингтон взял этот курс ещё в начале 90-х годов прошлого века после распада Советского Союза. Сегодня американцы, по словам Лаврова, при поддержке европейских союзников предпринимают всё более агрессивные действия.

Как сообщал NEWS.ru, глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что переговоры в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе с участием США и Ирана дают надежду, что Штаты исправят свои нарушения по ядерной сделке.