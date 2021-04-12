Лавров оценил переговоры по СВПД

https://static.news.ru/photo/40c85c5c-9bc4-11eb-9ca6-96000091f725_660.jpg Фото: Nazanin Tabatabaee Yazdi/TIMA via REUTERS

Переговоры в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе с участием США и Ирана дают надежду, что Штаты исправят свои нарушения по ядерной сделке. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что самый эффективный путь к сохранению договорённостей 2015 года лежит через неукоснительное выполнение странами-подписантами своих обязательств.

Запуск предметных переговоров на этот счёт на венской площадке с участием иранских и американских представителей вселяет определённою надежду. Прежде всего на то, что ранее допущенные США нарушения СВПД и резолюции СБ ООН 2231 будут исправлены, — цитирует Лаврова ТАСС.

Договор между Ираном и шестёркой стран (Россия, Китай, Германия, Франция, США, Великобритания) был заключён в 2015 году при американском президенте Бараке Обаме. Среди прочего условия соглашения включали допуск экспертов МАГАТЭ на все ядерные объекты в Иране и вывоз большей части обогащённого урана из Исламской Республики.

С приходом к власти Дональда Трампа Вашингтон объявил о выходе из сделки, а сам Трамп неоднократно называл данное соглашение позорным компромиссом, идущим вразрез с интересами США. Новая администрация во главе с Джо Байденом посылала сигналы о готовности возобновить переговоры.

Как писал NEWS.ru, Рухани заявил, что США должны вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе без каких-либо предварительных условий. Он также отметил, что первый шаг к возобновлению сделки должен сделать именно Вашингтон.