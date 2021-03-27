Рухани призвал США вернуться в ядерную сделку без предварительных условий

https://static.news.ru/photo/8b0a2bb4-8f1d-11eb-af09-96000091f725_660.jpg Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Хасан Рухани на встрече с главой МИД Китая Ван И заявил, что США должны вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе без каких-либо предварительных условий.

Китайский министр иностранных дел с 24 по 30 марта находится в ближневосточном турне, он уже побывал в Саудовской Аравии и Турции, сейчас находится в Иране, а далее отправится в ОАЭ, Бахрейн и Оман. Рухани в ходе переговоров с Ван И отметил, что Тегеран ценит важную роль, которую Пекин играет в обеспечении соблюдения СВПД, и выразил готовность укреплять контакты и координацию с Китаем.

СВПД является многосторонним соглашением, у США не должно быть никаких предварительных условий для возобновления его выполнения, они должны действовать первыми, — цитирует президента Ирана РИА Новости.

Ван И, в свою очередь, заметил, что ядерная сделка стала «важным достижением мультилатерализма», давшимся тяжким трудом, и односторонний выход из соглашения, инициированный предыдущей президентской администрацией Соединённых Штатов, создал плохой прецедент, единогласно осуждённый мировым сообществом.

Новая администрация США надеется вернуться к соглашению, и мы это приветствуем, — подчеркнул китайский министр.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов возобновить выполнение условий ядерной сделки с Ираном при условии, что к этому готов Тегеран, передавал NEWS.ru.

Договор между Ираном и шестёркой стран, в которую вошли Россия, Китай, Германия, Франция, США и Великобритания, был заключён в 2015 году при американском президенте Бараке Обаме. Среди прочего, условия соглашения включали допуск экспертов МАГАТЭ на все ядерные объекты в Иране и вывоз большей части обогащённого урана из Исламской Республики.

С приходом к власти в Вашингтоне Дональда Трампа США объявили о выходе из сделки, а сам Трамп неоднократно называл данное соглашение позорным компромиссом для Соединённых Штатов, идущим вразрез с интересами США. Новая администрация во главе с Джо Байденом посылала сигналы о готовности возобновить переговоры.