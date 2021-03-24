Глава Госдепа заявил о готовности США вернуться в ядерную сделку с Ираном

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов возобновить выполнение условий ядерной сделки с Ираном при условии, что к этому готов Тегеран.

Глава Госдепартамента коснулся темы ядерной сделки на брифинге по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО. Блинкен впервые принял участие в этом мероприятии в ранге госсекретаря.

Мы заявили предельно чётко, что теперь путь для дипломатии открыт, и когда ЕС предложил собрать всех участников Совместного всеобъемлющего плана действий, чтобы посмотреть, как мы можем вернуться к его исполнению, мы ответили «да». Но вплоть до настоящего момента Иран предпочёл не участвовать. Так что мяч теперь на их стороне, — цитирует Блинкена ТАСС.

Договор между Ираном и шестёркой стран, в которую вошли Россия, Китай, Германия, Франция, США и Великобритания, был заключён в 2015 году при американском президенте Бараке Обаме. Среди прочего, условия соглашения включали допуск экспертов МАГАТЭ на все ядерные объекты в Иране и вывоз большей части обогащённого урана из Исламской Республики.

С приходом к власти в Вашингтоне Дональда Трампа США объявили о выходе из сделки, а сам Трамп неоднократно называл данное соглашение позорным компромиссом для Соединённых Штатов, идущим вразрез с интересами США. Новая администрация во главе с Джо Байденом посылала сигналы о готовности возобновить переговоры.

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