Лавров рассказал, хочет ли Запад войны с Россией

Западные страны, в том числе США, не думают даже о вероятности войны с Россией. Об этом на встрече с представителями национально-культурных объединений РФ сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, передаёт ТАСС.

Это не означает, что наши западные коллеги, включая США, не будут продолжать строить против нас козни, говоря простым языком, но у меня нет сомнений, что никто из них, серьёзных политиков, даже в мыслях не имеет вероятности доведения всего этого до горячей войны, — заявил Лавров.

Ранее офицер американской военной разведки в отставке Ребекка Коффлер заявила, что ядерная война между США и Россией является реальной угрозой. Предпосылки к началу будущего открытого конфликта Коффлер увидела в модернизации российского ядерного вооружения. Кроме того, бывшая разведчица считает, что нынешняя ядерная доктрина РФ гораздо опаснее советской, существовавшей во времена холодной войны.

По мнению офицера, РФ является единственной страной, способной стереть США с лица земли с помощью ядерных ударов. Коффлер не сомневается, что обе страны готовы к ядерному конфликту и вопрос заключается лишь в том, когда он произойдёт.