Лавров рассказал, что Киев «вертит как хочет» кураторами в Европе

Киев «вертит как хочет» своими кураторами в Европе, не выполняя Минские соглашения и категорически отказываясь разговаривать с Донбассом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам дипломата, в настоящее время Запад не только ведёт кампанию по переписыванию итогов Второй мировой войны, но и начал новую, целью которой является «перевернуть с ног на голову гносеологию украинского конфликта».

К сожалению, эти устремления оправдать своих подопечных, как это происходит в данном случае с Киевом, который вертит своими западными кураторами как хочет, в Европе по крайней мере, а американцев слушается, вот эти устремления — они с нами будут надолго, — сказал Лавров во время лекции в Дальневосточном федеральном университете.

Как один из примеров таких действий глава МИД РФ назвал попытки подменить суть минских договорённостей некими новыми шагами, которые почему-то должна делать Россия, а также отказ Киева разговаривать непосредственно с Донбассом.

Всё это — переписывание даже уже не истории, а международного права, потому что минские договорённости, когда они были одобрены в СБ ООН, обрели силу международного правового документа. Это надолго, — заявил Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил о том, что ни о какой изоляции России речи не идёт, несмотря на заявления Запада. Более того, ряды друзей страны только пополняются.