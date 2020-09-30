Лавров предложил главам МИД Азербайджана и Армении встретиться в Москве

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе отдельных телефонных разговоров с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном подтвердил готовность предоставить московскую площадку для трёхсторонней встречи с целью урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Сергей Лавров подчеркнул, что Россия продолжит как в национальном качестве, так и вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ прилагать посреднические усилия, направленные на создание условий для урегулирования нагорнокарабахского конфликта политико-дипломатическими средствами, — говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства в очередной раз призвал стороны к незамедлительному прекращению огня в Нагорном Карабахе и деэскалации напряжённости.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Министры заявили о недопустимости шагов внерегиональных сил, которые направлены на уничтожение мира и стабильности в регионе.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Нагорный Карабах является частью Азербайджана. После Карабахской войны в 1992–1994 годах регион объявил о своей независимости. Большинство населения этой территории — армяне. Международное сообщество не признало независимость Нагорного Карабаха.