Лавров оценил слова Байдена о Путине

https://static.news.ru/photo/794a2c56-92f3-11eb-97a0-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявление американского президента Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине, которое было озвучено во время интервью, является возмутительной и беспрецедентной риторикой. США начали разрушать отношения с Россией задолго до этого. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Но за риторикой всегда нужно видеть реальные дела, а они начались задолго до этого интервью, ещё при администрации Барака Обамы. Они продолжились при администрации Дональда Трампа, несмотря на то что 45-й президент США публично высказывался за хорошие отношения с Россией, с которой он готов «ладить», но «ему не давали», — рассказал Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Политик пояснил, что Вашингтон разрушал инфраструктуру сдерживания в военно-политической и стратегической сферах, действуя последовательно. В качестве примера Лавров привёл Договор об ограничении систем ПРО, который достаточно давно «почил в бозе».

17 марта американский лидер Джо Байден во время интервью на телеканале ABC NEWS утвердительно ответил на вопрос о том, что считает российского президента Владимира Путина «убийцей».

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что необходимо усилить ответственность за оскорбление российского лидера. Он напомнил, что в Бельгии за оскорбления главы страны человек может отправиться в тюрьму на срок от двух до трёх лет, в Дании — от трёх до четырёх лет, а в Германии — от трёх до пяти месяцев.

Как писал NEWS.ru, российский президент Владимир Путин отреагировал на высказывание Байдена. Он заявил, что «кто обзывается — тот сам так называется», а также пожелал 78-летнему американскому лидеру здоровья.