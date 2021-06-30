Лавров оценил решение ООН прекратить поставку помощи Сирии

Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу высказался об отношении к ситуации в Сирии. Срок действия резолюции ООН об оказании гуманитарной помощи Сирии завершается 10 июля, российский министр высказался по поводу этого решения, сообщается на сайте МИД РФ.

По словам главы российского МИДа, сначала надо смотреть на весь комплекс причин, по которым возникли гуманитарные проблемы сирийского народа. Это санкции, в которые входит удушающий и бесчеловечный «Акт Цезаря», принятый Трампом о незаконном захвате сирийских активов в зарубежных банках. А также отказ обеспечивать доставку гуманитарной помощи через Дамаск и линию соприкосновения во все районы, пока не подконтрольные правительству.

Норвегия и Ирландия внесли резолюцию в Совет Безопасности ООН, которая полностью игнорирует всё то, о чём я сейчас сказал, включая неприемлемые действия Европейского союза. Когда ЕС хочет помогать беженцам, он созывает конференции, приглашает туда Генерального секретаря ООН, а сирийское правительство как бы «не при чём», — заявил Лавров.

Российский министр отметил, что эти страны мобилизуют средства для помощи сирийским беженцам, но направляют их в другие страны, где эти беженцы находятся. Вероятно, добавил Лавров, чтобы эти беженцы всё время находились на территории этих стран, а не возвращались домой.

Мы готовы к комплексному рассмотрению этой ситуации, о чём сегодня условились, — резюмировал глава российского МИДа.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе переговоров в Анталье обсудили ситуации в Карабахе, Афганистане, Сирии и Ливии. Чавушоглу заявил, что обе стороны выступили за мир в этих регионах.