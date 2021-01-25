Лавров обсудит с Боррелем проблемы между Россией и ЕС

https://static.news.ru/photo/d609943c-5f1c-11eb-8448-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт встречу с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Они будут говорить о проблемах во взаимоотношениях Европейского союза и РФ.

Встреча состоится в Москве 5 февраля. Европейский дипломат будет находиться в российской столице с 4 по 6 февраля.

В ходе встречи состоится обсуждение всего комплекса проблем и перспектив отношений Россия — ЕС, — говорится на сайте МИД РФ.

Также Лавров и Боррель обсудят международную повестку дня, в том числе ситуации в Северной Африке, СНГ, на Ближнем Востоке и в регионе Западных Балкан. Кроме того, будут затронуты перспективы реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, вопросы европейской безопасности, стабилизация ситуации в Нагорном Карабахе и другие темы, «представляющие взаимный интерес».

Ранее NEWS.ru писал, что Польша, страны Балтии, Бельгия, Дания, Италия и Нидерланды призывают Борреля отменить визит в Москву в связи с арестом политика Алексея Навального и жёсткими действиями силовиков на митингах 23 января. Однако дипломат, судя по всему, не хочет, чтобы протестная повестка испортила диалог с Москвой по другим вопросам.