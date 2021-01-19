Лавров обсудил с главой МИД Норвегии военную активность Осло в Арктике

https://static.news.ru/photo/38d7f6ea-5a6c-11eb-8eec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил в ходе переговоров в формате видеоконференции с норвежским коллегой Ине Эриксен Сёрейде военную активность Осло в Арктике, а также возможные негативные последствия этих действий для региона.

Наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам чреваты негативными последствиями для Арктики. Выражена надежда на восстановление традиционного добрососедства между нашими странами, — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном по итогам переговоров.

Лавров также упомянул ухудшение ситуации с обеспечением безопасности в регионе Крайнего Севера, в том числе в приграничной зоне. Глава российского МИД констатировал, что в последнее время со стороны Осло имели место «бездоказательные обвинения» Москвы в кибератаках и причастности к шпионажу. Российский министр призвал норвежскую сторону к диалогу, напомнив о важности соблюдения обязательств по Договору о Шпицбергене от 1920 года.

Стороны обсудили актуальную повестку Совета безопасности ООН, в котором Норвегия заняла пост непостоянного члена на 2021–2022 годы. Главы МИД заявили о заинтересованности в конструктивной работе в СБ ООН, а также затронули политическую и гуманитарную ситуацию в Сирии, Афганистане и Судане.

Как сообщал NEWS.ru, вооружённые силы другой скандинавской страны, Швеции, опубликовали на YouTube серию роликов, получившую название «Когда начнётся война», в которых неявно в качестве потенциального противника выступает Россия. Всего военное ведомство показало пять роликов, в которых отражены основные моменты потенциальной войны.