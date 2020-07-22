Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Ливии

https://static.news.ru/photo/acfe0b68-cb60-11ea-8a3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил со своим египетским коллегой Самехом Шукри ситуацию в Ливии. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министры обсудили обстановку в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на кризис в Ливии. С обеих сторон была подтверждена безальтернативность урегулирования ситуации в этой стране путём переговоров с участием всех ливийских сторон в русле реализации решений Берлинской конференции, закреплённых резолюцией 2510 СБ ООН, — говорится в сообщении.

Также главы МИД отметили значение Каирской декларации от 6 июня для продвижения основных принципов Берлинского процесса с целью организации межливийского диалога по договорённостям об обустройстве Ливии после конфликта.

В Ливии с 2011 года идёт гражданская война. В стране параллельно существуют два органа исполнительной власти. Это правительство Фаиза Сараджа, признанное международным сообществом, и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Обе стороны конфликта пользуются поддержкой разных государств. Считается, что Хафтару помогают Россия, Франции, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. Сторону официального правительства в Триполи заняли Турция, Италия и Катар.

В понедельник, 20 июля, парламент Египта единогласно одобрил возможность отправки военных страны для выполнения боевых задач за рубежом. Цель таких операций — защита безопасности Египта на арабском направлении. Считается, что речь идёт о Ливии, писал NEWS.ru.