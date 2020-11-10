Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана гибель российских военных

https://static.news.ru/photo/87da7e18-2351-11eb-9985-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главы МИД РФ и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили по телефону инцидент со сбитым российским вертолётом Ми-24, при крушении которого погибли двое российских военных.

С азербайджанской стороны министр иностранных дел вновь принёс России извинения в связи с этим трагическим инцидентом. Москва вновь подчеркнула необходимость скорейшего полноформатного расследования, — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала RTVI.

9 ноября в 17:30 мск ВС Азербайджана сбили из ПЗРК российский Ми-24 вблизи границы Нахичеванской Автономной Республики (Республика Азербайджан) возле армянского населённого пункта Ерасх. Погибли два члена экипажа, один получил ранения.

В азербайджанском военном ведомстве пояснили, что воздушная машина летела на малой высоте в тёмное время суток в зоне радарного обнаружения ПВО. Отмечается, что российские военные вертолёты прежде не были замечены в указанном районе.

Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов назвал произошедшее трагическим инцидентом, который носил характер случайности и не был направлен против России. Высокопоставленный военный направил письмо с соболезнованиями главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.

Как писал NEWS.ru, глава Азербайджана Ильхам Алиев принёс извинения президенту РФ Владимиру Путину за сбитый Ми-24. Разговор между политиками прошёл в ночь на 10 ноября. Азербайджанский лидер подчеркнул, что воздушная машина была принята за вертолёт ВС Армении.

Баку готов выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавшего пилота. По словам Алиева, по факту нападения на вертолёт Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело, ведётся расследование, по итогам которого все виновные будут наказаны.