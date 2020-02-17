https://static.news.ru/photo/18f25c12-5185-11ea-a9f7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для обсуждения моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) требуется провести многосторонние консультации с участием США. Об этом он сообщил по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр иностранных дел РФ заверил, что диалог с Парижем на эту тему будет продолжен, но участие Вашингтона это не отменяет.

Чтобы договариваться о конкретных решениях, нужны многосторонние переговоры, многосторонние консультации с участием США, которые, разрушив договор о РСМД, сейчас активно создают предпосылки для развёртывания этих некогда запрещённых вооружений и в Европе, и в Азии, — пояснил Лавров.

При этом глава российского МИД обратил внимание на то, что Вашингтон и не скрывает вероятность размещения военной техники, запрещённой РСМД, передаёт ТАСС.

В конце декабря 2019 года глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном испытании ракеты, которая ранее была запрещена договором РСМД. Её запустили с калифорнийской авиабазы «Ванденберг». 11 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что после выхода США из ДРСМД страны НАТО смогли возложить ответственность за произошедшее на РФ.

Как писал NEWS.ru, ранее на слова Столтенберга о том, что разрушение ДРСМД показало силу НАТО, отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.