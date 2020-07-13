Лавров и Помпео обсудили встречу «пятёрки» Совбеза ООН

https://static.news.ru/photo/efa215c6-c53a-11ea-9b47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарём США Майком Помпео.

О разговоре сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Контакт состоялся по инициативе Вашингтона. Собеседники подробно обсудили ход подготовки встречи лидеров стран — постоянных членов Совета безопасности ООН (Россия, США, Франция, Великобритания, Китай, которую предлагает провести Москва. Помпео и Лавров обменялись мнениями по обеспечению стратегической стабильности в контексте предстоящих заседаний совместных рабочих групп по военно-политической тематике.

Политики также коснулись темы урегулирования вооружённых конфликтов в разных частях света, включая ситуации в Сирии, Ливии и Афганистане. Также стороны затронули ряд иных актуальных вопросов международной повестки.

Президент России Владимир Путин ранее написал статью «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». В материале, который первым опубликовал журнал National Interest, российский лидер, среди прочего, призвал провести встречу пяти ядерных держав, на которой стороны обсудят ситуацию в мире.

Как передавал NEWS.ru, Путин считает, что такая встреча будет востребованной и полезной, так как в международных делах накопилось много неопределённости.