Кудрин рассказал о покушении, которое готовилось на него в середине 2000-х

https://static.news.ru/photo/6d64ec8c-0c5c-11eb-a884-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал о покушении, которое готовилось на него в 2005–2006 годах. Тогда он работал вице-премьером в правительстве.



Как Кудрин рассказал в интервью ТАСС, он обчыно ходил без охраны. Однако после информации от спецслужб, котрые добыли план преступления, президент Владимир Путин распорядился приставить к вице-премьеру сотрудников ФСО. Предположительно, убийство готовилось из-за того, что Кудрин отказал в льготах частной компании, которая в своё время получила ресурсы из госбюджета и должна была их возвращать.

Воспринимал всё как обычную, рядовую историю: в тот момент мы пересматривали очень много решений, принятых в 1990-е годы предыдущими министрами, вице-премьерами. Принципиально зачищали старые хвосты, и я не мог предположить, что кто-то способен на крайние шаги, — сообщил он.

В марте 2002 года в российских СМИ появилась информация о том, что к Кудрину поступают угрозы и к нему приставлена личная охрана.

Также в этом интервью Кудрин признался, что с президентом Владимиром Путиным они иногда разговаривают на «ты». По его словам, это случается при обсуждении наедине житейских ситуаций и обязательно не по работе. Он также назвал легендой слухи о том, что они с Путиным после переезда в Москву жили на одной даче, писал NEWS.ru.