Кудрин рассказал, когда они с Путиным переходят на «ты»

https://static.news.ru/photo/e76cad0e-0c51-11eb-b38d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Алексей Кудрин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что они с президентом РФ Владимиром Путиным иногда разговаривают на «ты». По его словам, это случается при обсуждении наедине житейских ситуаций и обязательно не по работе.

Кудрин также в интервью ТАСС назвал легендой слухи о том, что они с Путиным после переезда в Москву жили на одной даче.

Хотя мы, действительно, жили неподалеку, и Владимир Владимирович нередко по-соседски вместе с дочками приходил к нам в гости. Девочки играли с моим лабрадором. Думаю, они потом поэтому и Кони себе завели, — отметил бывший министр финансов.

Он считает, что за годы, проведённые в Санкт-Петербурге, больше других на его судьбу повлияло знакомство именно с Путиным. С ним они в городе на Неве вместе проработали много лет.

Когда мы приехали в Москву, здесь даже теснее общались, первоначально у нас был не такой большой круг контактов. Я искренне хотел, чтобы Путин нашёл работу в кремлевской администрации, тем не менее, должность заместителя управделами президента предложил ему не я, а наши общие друзья, — уточнил Кудрин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2020 году спад ВВП может превысить 5%, а в 2022-2023 годах экономика будет расти темпами не выше 2,5%. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин. По его словам, прогнозы правительства по росту экономики страны в 2020-2023 годах слишком оптимистичны, и в них не учтена вторая волна коронавируса.