Кудрин рассказал, когда они с Путиным переходят на «ты»

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что они с президентом РФ Владимиром Путиным иногда разговаривают на «ты». По его словам, это случается при обсуждении наедине житейских ситуаций и обязательно не по работе.
Кудрин также в интервью ТАСС
Хотя мы, действительно, жили неподалеку, и Владимир Владимирович нередко по-соседски вместе с дочками приходил к нам в гости. Девочки играли с моим лабрадором. Думаю, они потом поэтому и Кони себе завели, — отметил бывший министр финансов.
Он считает, что за годы, проведённые в Санкт-Петербурге, больше других на его судьбу повлияло знакомство именно с Путиным. С ним они в городе на Неве вместе проработали много лет.
Когда мы приехали в Москву, здесь даже теснее общались, первоначально у нас был не такой большой круг контактов. Я искренне хотел, чтобы Путин нашёл работу в кремлевской администрации, тем не менее, должность заместителя управделами президента предложил ему не я, а наши общие друзья, — уточнил Кудрин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2020 году спад ВВП может превысить 5%, а в 2022-2023 годах экономика будет расти темпами не выше 2,5%. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин. По его словам, прогнозы правительства по росту экономики страны в 2020-2023 годах слишком оптимистичны, и в них не учтена вторая волна коронавируса.
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