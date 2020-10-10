Кудрин назвал возможный спад ВВП России в 2020 году

https://static.news.ru/photo/3f4f9368-0c4f-11eb-a8ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что прогнозы правительства по росту экономики страны в 2020–2023 годах слишком оптимистичны. По его словам, в них не учтена вторая волна коронавируса.

В 2020 году спад ВВП может превысить 5%, а в 2022–2023 годах экономика будет расти темпами не выше 2,5%, отметил Кудрин в интервью ТАСС.

Высока вероятность, что и этот год будет закрыт с более низкими показателями, и в первом квартале 2021-го экономике России придётся столкнуться с определёнными трудностями, — считает глава Счётной палаты.

Он предполагает, что потери для малого и среднего бизнеса от ограничений окажутся больше, чем рассчитывали в правительстве. Поэтому, уверен Кудрин, необходимо увеличить расходы бюджета на поддержку экономики.

Мы еще не вышли из кризиса, и я считаю, что у нас хватает ресурсов, чтобы сделать бюджет мягче с точки зрения увеличения расходов и поддержки экономики, которая в этом нуждается. У нас недостаточно средств вкладывается в инфраструктуру, здравоохранение, образование. Думаю, надо обязательно увеличивать расходы, — подчеркнул Кудрин.

Правительство планирует в 2021 году сокращение на 10% по ряду направлений, но от этого можно было отказаться, предполагает глава Счётной палаты. Он отметил, что в России не хватает рабочей силы и сокращается трудоспособное население, поэтому распределять госбюджет следует иначе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство России при формировании проекта федерального бюджета на 2021–2023 годы исходило из улучшающейся ситуации с коронавирусом. По словам вице-спикера Госдумы Александра Жукова, в правительстве считают (и это заложено в проекте федерального бюджета), что в 2021 году будет наблюдаться экономический рост. Кабинет министров при этом подходит к финансовому планированию с консервативных позиций.