Бюджет РФ до 2023 года сформировали с учётом улучшения ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/327a68e4-07ee-11eb-beb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Правительство России при формировании проекта федерального бюджета на 2021–2023 годы исходило из того, что ситуация с коронавирусом улучшится.

Проект бюджета уже поступил на рассмотрение нижней палаты парламента. Вице-спикер Госдумы Александр Жуков подчеркнул, что документ «верстался в непростой ситуации».

Во всём мире падают объёмы производства, замедляется экономический рост. В этой ситуации непросто спрогнозировать, что же будет в следующем году, какая будет ситуация с пандемией. Кабмин исходит из того, что ситуация будет улучшаться, — цитирует депутата «Парламентская газета».

По словам Жукова, в правительстве считают (и это заложено в проекте федерального бюджета), что в 2021 году будет наблюдаться экономический рост. Кабинет министров при этом подходит к финансовому планированию с консервативных позиций. В частности, члены правительства допускают, что в отношении России сохранятся ограничения со стороны других стран, а спрос на энергоносители будет снижаться.

Ранее NEWS.ru сообщил, что правительство РФ намерено выделить в 2021 году на научные исследования и разработки гражданского назначения 486,1 млрд рублей. Это на 6,3% (или 32,8 млрд рублей) меньше, чем планировалось в 2019 году при утверждении прежнего бюджета.