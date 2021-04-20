Куба подтвердила статус России как стратегического партнёра

https://static.news.ru/photo/0de11df2-a1f4-11eb-ad25-96000091f725_660.jpg Мигель Диас-Канель Фото: kremlin.ru

Россия и Куба будут укреплять стратегическое двустороннее партнёрство. Об этом договорились лидеры государств Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес.

Разговор политиков состоялся по телефону. Оба подтвердили обоюдный настрой на продолжение взаимовыгодного сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля. Там отметили, что президенты подчеркнули важность совместной работы по реализации ранее согласованных проектов в торгово-экономической и других областях.

Кроме этого, Путин поздравил кубинского коллегу с избранием на пост первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, а также с днём рождения кубинского лидера. Помимо этого, российский лидер «передал дружеский привет» экс-руководителю Кубы Раулю Кастро.



Помимо прочего, главы государств договорились активизировать двусторонний диалог в различных форматах и выразили готовность к координации усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Тем не менее, как ранее сообщалось, в ближайшее время кардинальные изменения в российско-кубинских отношениях, скорее всего, не произойдут. В первую очередь под завесой неопределённости остаётся военно-техническое сотрудничество. Ещё в 2010 году было заявлено, что Россия вернётся к эксплуатации базы электронного слежения в Лурдесе, однако ясности на этот счёт нет до сих пор.