Как бы это цинично ни звучало, но актёр Ефремов-младший совершил своё тяжкое преступление очень несвоевременно, если оценивать перспективы его максимального «отмазывания» влиятельными покровителями. Страна готовится к плебисциту по поправкам в Конституцию, которые становятся сейчас главным национальным дискурсом. И появление после ефремовского пьяного наезда новой темы, наделавшей столько шума и отвлекающей общественность от вникания в сущность конституционного обновления, никому наверху не нужно.

Вот если бы приближающегося голосования не было бы, то наполнение общенациональной повестки даже таким трагическим обсуждением, наоборот, отвлекало бы от неприятных тем и играло бы в некотором смысле стабилизирующую роль. Особенно на фоне столь популярного ныне лозунга, что неприкосновенных у нас нет. Теперь же без преувеличения миллионы воспитанных жёлтой прессой соотечественников будут с азартом следить за тем, кто и что перевесит: «милосердие» высоких покровителей и поклонников «редкого таланта» актёра или принципиальность условных сторонников верховенства закона.

Конечно, трудно оспаривать очевидное преступление, но всегда в любом следствии есть нюансы. Недаром же сразу возникли вопросы, кому Ефремов немедленно позвонил после своего наезда, даже толком не протрезвев и не отойдя от понятного шока. Возникли подозрения, что звонок был сделан якобы какому-то полицейскому чину, с которым актёр был хорошо знаком. Собственно, инициатива проверить действия органов правопорядка в тот вечер исходит от прокуратуры, которая, кажется, изначально заняла куда более жёсткую позицию, чем полиция. Но последняя всё-таки могла получить значимый сигнал. Потому, дескать, после взятия анализов Ефремова отпустили и не отправили в КПЗ. Хотя сам он навязчиво кокетничал и даже протягивал руки для наручников.

Михаил Ефремов Сергей Булкин/NEWS.ru

Теперь крайне важно, какая «контора» будет играть главную роль в следствии. Прокурор Москвы Денис Попов настаивает на полной передаче дела в Следственный комитет. Но «техническая часть» останется всё равно за МВД, где у актёра якобы есть высокие покровители. Это в теории даёт Ефремову шанс на более мягкие методы следствия. Заявил же один известный скандальный адвокат, что он, если бы его пригласили для защиты, сделал бы ставку на максимальную затяжку следствия, чтобы сама проблема постепенно ушла на второй план общественного внимания. И такую задачу, в принципе, доверенные лица, поклонники таланта и болельщики «Спартака» могли бы выполнить.

Особенно если поддержка придёт из политических высот, например, администрации президента. Инсайдеры уже намекают, что там есть поклонник актёра, высокопоставленный сановник, человек Сергея Кириенко, которого молва не так давно даже сватала на пост министра культуры. Мол, он не просто чиновник, а человек искусства, имеет музыкальное образование и известен постановкой нескольких музыкальных произведений на сцене. Не стоит, конечно, преувеличивать правдивость таких вбросов. Не исключено, что опять речь идёт о пресловутом сведении счётов «кремлёвских башен». Поскольку фактом излишне активного протежирования Михаила Олеговича, человека с известной репутацией, могут воспользоваться и политические соперники всей отдельно взятой политической вертикали.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но, с другой стороны, как представляется, даже власти предержащие, настроенные на справедливый суд над алкоголиком-диссидентом, были бы не против того, чтобы эта тема ушла бы в тень до 2 июля. В этом праведники и грешники могут сойтись...

К слову, пока адвокаты Ефремова решили не обжаловать его вполне либеральный домашний арест и не требовать заменить его на подписку о невыезде. Видимо, некие закулисные переговоры показали, что покровители помочь в этом не смогут. А ведь с такой подпиской можно было бы и в багажнике дружественного джипа оказаться, например, в братской Украине, где воздадут должное стороннику украинского Крыма. Но ещё не вечер...