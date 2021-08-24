Крымский сенатор раскритиковала идею по расширению «Крымской платформы»

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди раскритиковала идею президента Украины Владимира Зеленского по открытию представительств «Крымской платформы» в других странах. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

Никто не воспринимает заявления Киева всерьёз. Для всех уже стала очевидной невозможность серьёзного восприятия заявлений и действий украинской власти, — считает сенатор.

Что примечательно, когда представитель Крыма подал заявление на регистрацию, чтобы участвовать в данном форуме, ответа он так и не получил, отмечает политик.

Получается, что данный проект стоит переименовать как «Крымская платформа без крымчан» и всё, что собирается сделать Украина при помощи данного форума, так это привлечение политических дивидендов и получение подачек с Запада, заключила Ковитиди.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что форум «Крымская платформа» является абсолютно пустой и не имеющей перспектив русофобской акцией.