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Крымский сенатор раскритиковала идею по расширению «Крымской платформы»

18:00, 24 августа 2021
Крымский сенатор раскритиковала идею по расширению «Крымской платформы» Инаугурационный Саммит Крымской платформы Фото: president.gov.ua
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Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди раскритиковала идею президента Украины Владимира Зеленского по открытию представительств «Крымской платформы» в других странах. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

Никто не воспринимает заявления Киева всерьёз. Для всех уже стала очевидной невозможность серьёзного восприятия заявлений и действий украинской власти,считает сенатор.

Что примечательно, когда представитель Крыма подал заявление на регистрацию, чтобы участвовать в данном форуме, ответа он так и не получил, отмечает политик.

Получается, что данный проект стоит переименовать как «Крымская платформа без крымчан» и всё, что собирается сделать Украина при помощи данного форума, так это привлечение политических дивидендов и получение подачек с Запада, заключила Ковитиди.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что форум «Крымская платформа» является абсолютно пустой и не имеющей перспектив русофобской акцией.

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