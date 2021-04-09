Кремль раскрыл ответ Путина Меркель на вопрос о манёврах армии РФ

https://static.news.ru/photo/fbe5c406-991d-11eb-aa6e-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время переговоров обсудили ситуацию в Донбассе и манёвры ВС РФ вблизи границ с Украиной. Официальный Берлин потребовал свернуть якобы возросшее военное присутствие РФ на западных рубежах. В ответ Путин заявил, что Россия вольна передвигать войска по стране на своё усмотрение, рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Президент [РФ Владимир Путин] дал [Меркель] необходимое разъяснение. Это то же самое, что мы говорили неоднократно. Но первое — мы вольны абсолютно передвигать наши вооружённые силы и любые подразделения по территории России на наше усмотрение, — цитирует чиновника РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что при возобновлении войны в Донбассе и угрозы повторения трагедии в Сребренице Москва примет меры противодействия. Песков добавил, что в случае начала боевых действий и потенциального повторения человеческой катастрофы, «ни одна страна мира не останется в стороне».

Президент РФ также напомнил Меркель о «провокационных действиях Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения». Он заявил о необходимости для украинских властей неукоснительно соблюдать достигнутые ранее договорённости, особенно о налаживании диалога с непризнанными ДНР и ЛНР.

Политики также затронули тему Сирии, Ливии, Боснии и Герцеговины и обсудили российского оппозиционера Алексея Навального. Подробности дискуссии по поводу Навального не раскрываются. В свою очередь лидер РФ поднял вопрос о деятельности иностранных журналистов и неправительственных организаций в обоих государствах.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе, писал NEWS.ru.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.