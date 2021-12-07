Кремль: Путин обсудил с Байденом расширение НАТО и «освоение» Украины

Кремль по итогам телемоста Владимира Путина и Джо Байдена рассказал о главных темах беседы двух президентов. В первую очередь лидеры выразили мнение, что Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты, сказано на сайте Кремля. Путин предложил со стороны Москвы обнулить все ограничения на функционирование дипломатических миссий. Он подчеркнул, что пока сотрудничество двух государств по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии.

Преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских договоренностей. Путин проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей в «нормандском формате», — отметили в Кремле.

Кроме того, Путин призвал не перекладывать «ответственность на плечи России» за эскалацию обстановки вокруг Украины.

Оба президента согласились с необходимостью вступить в предметные консультации по чувствительным вопросам. Они поручили своим представителям обсудить эти возможности.

Высказался Владимир Путин и о НАТО. По его словам, Альянс предпринимает опасные попытки освоения украинской территории. И Россия серьёзно заинтересована в получении твёрдых гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

Разговор Путина и Байдена в целом носил откровенный и деловой характер, подчеркнули в Кремле.

Ранее в Белом доме раскрыли подробности переговоров между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным. В числе прочего стороны обсуждали эскалацию ситуации вокруг Украины, вопросы кибербезопасности и региональные вопросы, в частности Иран.