Региональные власти должны создать атмосферу праздника в день голосования по поправкам в Конституцию России. Администрация президента установила критерии оценки на уровне президентских выборов.
Регионы должны привлечь на участки не менее 60% избирателей, из которых 70% поддержат президентские поправки — это KPI (ключевые показатели эффективности) успешной кампании,
На последние выборы главы государства пришли 67,5% россиян и почти 77% проголосовали за Владимира Путина. В Кремле взяли эти результаты за ориентир.
Говорилось, что стоит задача, сопоставимая с выборами президента. <...> Конкретных установок, кто и что должен организовывать, не давали, — цитирует регионального чиновника издание.
Администрация президента, пишет источник, посоветовала проводить ярмарки, опросы, обустроить игровые комнаты на участках. Регионы должны включиться в информационную кампанию по разъяснению нужды в изменениях.
Действующая Конституция 1993 года принята при явке 54,8%. Текст документа одобрили 58,4% проголосовавших граждан России.
Как писал NEWS.ru, поправки могут быть приняты без участия граждан, если в третьем чтении их поддержат более 75% членов Госдумы. При этом Путин предложил сначала провести всероссийское голосование, юридическая сила которого не закреплена в законах РФ.
Голосование, по оценке ЦИК, обойдётся как минимум в 14 миллиардов рублей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен