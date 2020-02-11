https://static.news.ru/photo/168ca4ce-50f8-11ea-9dc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Региональные власти должны создать атмосферу праздника в день голосования по поправкам в Конституцию России. Администрация президента установила критерии оценки на уровне президентских выборов.

Регионы должны привлечь на участки не менее 60% избирателей, из которых 70% поддержат президентские поправки — это KPI (ключевые показатели эффективности) успешной кампании, сообщает РБК со ссылкой на двух участников семинара для вице-губернаторов.

На последние выборы главы государства пришли 67,5% россиян и почти 77% проголосовали за Владимира Путина. В Кремле взяли эти результаты за ориентир.

Говорилось, что стоит задача, сопоставимая с выборами президента. <...> Конкретных установок, кто и что должен организовывать, не давали, — цитирует регионального чиновника издание.

Администрация президента, пишет источник, посоветовала проводить ярмарки, опросы, обустроить игровые комнаты на участках. Регионы должны включиться в информационную кампанию по разъяснению нужды в изменениях.

Действующая Конституция 1993 года принята при явке 54,8%. Текст документа одобрили 58,4% проголосовавших граждан России.

Как писал NEWS.ru, поправки могут быть приняты без участия граждан, если в третьем чтении их поддержат более 75% членов Госдумы. При этом Путин предложил сначала провести всероссийское голосование, юридическая сила которого не закреплена в законах РФ.

Голосование, по оценке ЦИК, обойдётся как минимум в 14 миллиардов рублей.