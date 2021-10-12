Кремль отреагировал на заявление премьер-министра Японии по Курилам

Россия не согласна с заявлением нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды по Курилам, острова являются территорией России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва подтверждает на различных уровнях политическую волю к продолжению диалога с Токио по острым вопросам, передаёт РИА Новости.

Ранее новый японский премьер во время дебатов в парламенте заявил, что суверенитет страны распространяется на южные острова Курильской гряды.

Не согласны с такими заявлениями. Это территория Российской Федерации. Россия неоднократно на самых различных уровнях, в том числе президента Путина, подтверждала политическую волю продолжать диалог с Японией, чтобы находить развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются на нашей повестке дня, — сказал Песков.

Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом страна ссылается на Трактат о торговле и границах 1855 года. Токио объявил возвращение этих территорий условием мирного договора с Россией после Второй мировой войны. В итоге документ не был подписан.

В 1956 году по итогам совместной декларации Россия соглашалась на рассмотрение возможности передачи части островов, но Япония настаивала на изначальных претензиях.

Японский премьер Фумио Кисида, занявший пост 4 октября, подчеркнул, что Япония должна решить вопрос Курил, не оставляя его следующим поколениям. Он выразил настрой на заключение с Россией мирного договора и готовность к упорным переговорам, опирающимся на ранее достигнутые соглашения.