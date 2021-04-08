Кремль оценил планы США назначить спецпредставителя по закрытию СП-2

https://static.news.ru/photo/e32b8b78-9853-11eb-8baa-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Желание властей США назначить специального представителя по проекту «Северный поток — 2» красноречиво говорит о вмешательстве Белого дома в дела других государств, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Конечно, подобные спецпредставители [и их назначение] по проекту [«Северный поток — 2»], который не имеет никакого отношения к США и вообще расположен на другом континенте, наверное, очень красноречиво говорит о том, что называется вмешательством во внутренние дела, в экономические интересы других стран, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Власти США обсуждают назначение специального представителя Белого дома на переговорах о проекте газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) с целью его закрытия. По словам источников из руководства страны, на должность претендует Амос Хокстейн, занимавший пост координатора и посланника Вашингтона по делам международной энергетики в команде экс-лидера США Барака Обамы. Кандидатуру выдвинул помощник нынешнего руководителя США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, спецпредставитель «будет просто ездить и всем грозить». Дипломат считает, что чиновник станет новым санкционным инструментом. Накануне два пакета санкций против «Северного потока — 2» утвердил Минюст США, но пока окончательного решения по ним не принято. Завизированные ведомством списки касаются швейцарской компании Nord Stream 2 AG, которая создана для управления газопроводом, а также главы компании Матиаса Варнига.

Магистраль «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств. Штаты уже ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте.

Как ранее писал NEWS.ru, в Главном штабе Вооружённых сил Франции заявили, что кораблей ВМС страны нет в районе строительства «Северного потока — 2». При этом представители штаба не смогли предоставить информацию о наличии кораблей других государств.