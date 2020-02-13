Кремль ознакомился с инициативой лидера ЛДПР Владимира Жириновского провести общенародное голосование по поправкам в Конституцию 27 апреля.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песков, решение по данному вопросу ещё не принято.
Дискуссия продолжается, —
уточнилон.
Ранее NEWS.ru писал, что профильный комитет Госдумы утвердил второй пакет поправок к Конституции. Одним из ключевых изменений будет норма о лишении неприкосновенности экс-президента.
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