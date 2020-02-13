Владимир Жириновский Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль ознакомился с инициативой лидера ЛДПР Владимира Жириновского провести общенародное голосование по поправкам в Конституцию 27 апреля.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песков, решение по данному вопросу ещё не принято.

Дискуссия продолжается, — уточнил он.

Ранее NEWS.ru писал, что профильный комитет Госдумы утвердил второй пакет поправок к Конституции. Одним из ключевых изменений будет норма о лишении неприкосновенности экс-президента.

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