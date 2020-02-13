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Российские дипломаты наглядно показали, что у властей США нет единой политики в отношении Турции. Между двумя странами всё не так просто, как кажется на самом деле, заявил доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин.

Это очень красноречиво отражает тот факт, что есть миф о существовании единой политики США в отношении Турции. Такой политики нет, — пояснил он в эфире радио Sputnik. Он отметил, что...