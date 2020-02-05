https://static.news.ru/photo/a2f6f336-4803-11ea-94ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не производил анализ правоприменительной практики так называемого закона об оскорблении власти. При этом Песков считает правильным преследовать тех, кто оскорбляет президента.

Президент — это же институт, верховная власть, глава государства. Если речь идёт об оскорблениях, они должны соответствующим образом преследоваться по закону, который у нас есть, — цитирует «Интерфакс» Пескова.

На вопрос журналистов о работе этого закона, Песков ответил, что ему неизвестно об избыточном его применении. При этом он подчеркнул, что Кремль беспокоит, чтобы таких случаев не было.

Как писал NEWS.ru, Горшеченский районный суд Курской области оштрафовал местного жителя на 1500 рублей за пост в соцсети «ВКонтакте». Мужчина выложил видеоролик с критикой премьер-министра Дмитрий Медведева, в котором использовалась внесённая в список экстремистских материалов песня. Как говорится на сайте суда, в 2012 году фигурант административного дела выложил на своей странице во «ВКонтакте» видео, которое спустя четыре года внесли в список экстремистских материалов под номером 3610.